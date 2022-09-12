Девушка увеличила грудь за 360 тысяч рублей и пожалела во время беременности

Американка Джоди Дифранко увеличила грудь и пожалела об этом из-за проблем со здоровьем

Американка Джоди Дифранко увеличила грудь за сотни тысяч рублей и пожалела об этом из-за проблем со здоровьем во время беременности. Соответствующий материал приводит Newsweek.

Жительница Кливленда рассказала, что испытывала неуверенность в себе из-за худого телосложения. По словам женщины, у ее матери были пышные формы, которым она завидовала. «Я все время думала, почему у меня нет большого бюста, как у моей мамы. Позже я узнала, что у нее были имплантаты, так что генетически эта особенность передаться мне не могла», — пояснила героиня материала.

Впоследствии она обратилась к пластическим хирургам, которые увеличили ей грудь. Операция обошлась пациентке в шесть тысяч долларов (примерно 360 тысяч рублей) и на время избавила ее от комплексов. «Если я входила в бар в топе с глубоким вырезом, мне казалось, что все оборачиваются, чтобы на меня посмотреть. Это было действительно странно. Девушки останавливали меня в туалете и говорили: "О боже, у тебя самая лучшая грудь, которую мы когда-либо видели"», — описала она свой опыт.

Однако Дифранко заявила, что во время беременности у нее начались проблемы со здоровьем — хронические головные и шейные боли, спазмы, защемление нервов и мастит. Кроме того, у американки пропало половое влечение. «Любое прикосновение к груди было мучительным. Я поняла, что больше так жить не могу, поэтому начала искать способы удалить имплантаты», — пояснила американка.

В результате женщина решилась на новую операцию. При этом данную процедуру не покрывала страховка, и ей пришлось заплатить за нее восемь тысяч долларов (483 тысячи рублей). «Я почувствовала себя потрясающе, освободившись от этой тяжести. Мне стало легче дышать, ко мне вернулось сексуальное влечение. Я снова почувствовала себя собой», — заявила Дифранко после хирургического вмешательства.

В марте сообщалось, что американская модель Нейлин Эшли сделала «самую большую грудь в США» и пожалела об этом из-за неприятных последствий. Девушка призналась, что мечтала обладать пышными формами с раннего подросткового возраста. По этой причине, когда американке исполнилось 18 лет, она прибегла к пластической операции по увеличению груди, которой впоследствии подвергалась еще дважды. Однако, по словам модели, тяжелые имплантаты стали негативно сказываться на ее здоровье. Американка начала страдать мигренью, вызванной чрезмерной нагрузкой на позвоночник и шейный отдел.