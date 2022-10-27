Следователи впервые закрыли дело о фейке про российскую армию

«Ъ»: СКР впервые прекратил дело о фейке про российскую армию из-за видео о событиях в Буче

Следственный комитет России (СКР) впервые прекратил производство по уголовному делу о фейке про российскую армию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Евгения Губина.

Он отказался раскрывать имя своего подзащитного, но отметил, что это первый подобный случай в российской уголовной практике. Фигурантом закрытого дела был житель Нижнего Новгорода, который опубликовал на городском форуме видео про события в украинской Буче.

В ходе следствия была проведена лингвистическая экспертиза. Специалисты не выявили в действиях обвиняемого состава преступления. К тому же ролик он разместил до официального опровержения Минобороны России.

22 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не получила имена жертв провокации в Буче. По его словам, данный факт свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений.

3 апреля власти Украины, а также некоторые зарубежные СМИ опубликовали данные, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей Бучи. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что обвинения со стороны Украины — провокация.