Россия уличила Киев в отсутствии доказательств провокации в Буче

Небензя заявил, что Россия так и не получила списки жертв украинской провокации в Буче

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не получила имена жертв провокации в Буче. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Небензи, данный факт свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений. «Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — сказал он.

3 апреля власти Украины, а также некоторые зарубежные СМИ опубликовали данные, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей Бучи. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что обвинения со стороны Украины — провокация.

