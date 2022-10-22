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00:53, 22 октября 2022Мир

Россия уличила Киев в отсутствии доказательств провокации в Буче

Небензя заявил, что Россия так и не получила списки жертв украинской провокации в Буче

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не получила имена жертв провокации в Буче. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Небензи, данный факт свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений. «Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — сказал он.

3 апреля власти Украины, а также некоторые зарубежные СМИ опубликовали данные, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей Бучи. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что обвинения со стороны Украины — провокация.

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Екатерина Подвигина
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