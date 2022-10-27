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14:18, 28 октября 2022Наука и техника

Озвучено влияние загрязнения воздуха на развитие деменции

Neurology: загрязненный выхлопами воздух увеличил риск развития деменции на три процента

Фото: Daniel Moqvist / Unsplash

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио озвучили влияние загрязнения воздуха выхлопными газами на риск развития деменции. Результаты работы описаны в журнале Neurology.

Для этого специалисты провели метаанализ, состоящий из 17 исследований. Всего было проанализировано около 91 миллиона добровольцев старше 40 лет. Из них у 5,5 миллиона человек, или у 6 процентов, развилась впоследствии деменция. Кроме того, были тщательно изучены мелкодисперсные твердые частицы, которые состоят из взвешенных в воздухе загрязняющих веществ диаметром менее 2,5 микрон. Также учитывались такие факторы анамнеза участников как возраст, пол, курение и образование.

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Затем исследователи сравнили показатели воздействия загрязнения воздуха на людей с деменцией и без нее и обнаружили, что люди, у которых не развилась деменция, имели более низкое среднесуточное воздействие загрязняющих воздух мелких твердых частиц. Расчеты показали, что вероятность деменции увеличивается на 3 процента при каждом повышении мелкодисперсных частиц на 1 микрограмм на кубический метр.

В сентябре 2022 года сотрудники Техасского университета в Остине и Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека, экономику и сельское хозяйство существенно отличается в зависимости от региона, где происходят климатические изменения.

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Елена Апазиди
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