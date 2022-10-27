Выявлена лучшая игра для стимуляции памяти

NEJM Evidence: кроссворды положительно влияют на память пожилых людей

Команда ученых из Колумбийского университета и Университета Дьюка выявила лучшую игру для стимуляции памяти у пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями. Результаты опубликованы в журнале NEJM Evidence.

В процессе исследования специалисты проанализировали данные 107 участников, разделенных на две группы, в среднем возрасте 71 год, которые имели умеренные когнитивные нарушения. Одну группу попросили разгадывать кроссворды в интернете, а другую — играть в интеллектуальные игры в течение 12 недель, а затем — дополнительными сеансами до 78 недель. Всю информацию фиксировали еженедельно.

Оказалось, что кроссворды превосходили игры по положительному когнитивному эффекту как через 12, так и через 78 недель. Их разгадывание эффективнее повлияло на участников с наиболее выраженными симптомами, но обе формы обучения были одинаково продуктивны на ранней стадии умственной деградации.

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