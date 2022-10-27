Призер Евро-2008 Павлюченко завершил карьеру

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, российский нападающий Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

С 2020 года форвард выступал за ногинский клуб «Знамя», играющий во Второй лиге. «Карьера давно закончена была. А то, что я играл за "Знамя", — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами», — рассказал футболист. Он добавил, что уже не может поддерживать необходимую физическую форму и далее собирается играть в Медиалиге.

40-летний Павлюченко известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», с каждым из которых он по разу выигрывал Суперкубок. Нападающий также четыре года играл в Английской премьер-лиге за «Тоттенхэм Хотспур», забив 21 мяч в 78 матчах. Футболист является рекордсменом российской сборной по голам на чемпионатах Европы. Суммарно за время турниров в 2008 и 2012 году он четыре раза поразил ворота соперника.

21 октября карьеру завершил победитель Лиги чемпионов французский полузащитник Франк Рибери. «Мяч останавливается, но не мои чувства — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал футболист.