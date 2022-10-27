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13:00, 27 октября 2022Спорт

В России назвали условие участия трансгендеров в Олимпиаде

Депутат Журова назвала отдельную категорию условием участия трансгендеров в Олимпиаде

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Нет ничего предосудительного в том, чтобы трансгендерные спортсмены участвовали в Олимпийских играх, считает депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, необходимо разработать для них специальный формат участия, дать возможность соревноваться между собой. В противном случае, это будет ущемлением прав спортсменок-женщин. Об этом условии бывшая спортсменка заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя возможность допуска до соревнований трансгендеров, заявил, что каждый спортсмен должен соревноваться без дискриминации.

«Интересно, что, если право на участие должен иметь каждый спортсмен, то трансгендеры оказываются вне дискриминации, а российские спортсмены нет, — заметила Журова. — Удивительно, насколько изменились принципы и идеалы спорта. Скажу честно, я не против участия трансгендеров в Олимпиаде в отдельном формате. Пусть МОК придумает правила, технологии, регламенты, добавит необходимое количество олимпийских медалей. Пусть соревнуются в своем разряде».

Если не пойти именно по этому пути, Журова опасается, что женский спорт может быть уничтожен ввиду нечестной конкуренции. Она считает, что выступить с заявлением об этом должна Россия.

«В случае, если мир решил уничтожить женский спорт таким образом, а женщины молчат, Россия должна выступить инициатором и сказать, что мы страна, где женщины соревнуются с женщинами. При этом, мы не против трансгендеров, но соревноваться они должны друг с другом», — подчеркнула политик.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Наталия Белова
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