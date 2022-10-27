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09:54, 27 октября 2022Спорт

Российских волейболистов отказались допустить к квалификации на Игры-2024

Мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Игры-2024

Фото: Pool / Reuters

Мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отборочный турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года. К нему будут допущены команды, занимающие 1-26 место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), кроме сборных Франции и России. «Франция автоматически квалифицировалась на следующие Олимпийские игры в качестве принимающей страны. Россия не имеет права участвовать в соревнованиях в этот период», — сказано в заявлении на сайте МОК.

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26 октября игрок сборной США Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за отказа FIVB допустить российских спортсменов к чемпионату мира по волейболу 2022 года. «Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил Андерсон.

1 марта FIVB отстранила все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований. Россию также лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. Матчи прошли в Польше и Словении.

Ксения Курашкина
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