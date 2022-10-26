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14:30, 26 октября 2022Спорт

Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ

Игрок сборной США Мэттью Андерсон заявил, что жалеет о недопуске России к ЧМ по волейболу

Фото: Adrees Latif / Reuters

Игрок сборной США Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за недопуска российских спортсменов к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил бронзовый призер Олимпийских игр. Андерсон добавил, что российская сборная очень сильна, и выразил уверенность в том, что команда еще не раз повторит свои достижения на международных турнирах.

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28 июля появилась информация, что финского волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминена исключили из сборной страны, потому что спортсмен не исключил возможности продолжить карьеру в одном из российских клубов. Керминен не будет играть в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований. Россию также лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. Матчи прошли в Польше и Словении. Победителем турнира стала команда Италии.

Ксения Курашкина
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