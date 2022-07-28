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Финского волейболиста выгнали из сборной за связи с Россией

Финского волейболиста Керминена выгнали из сборной за нежелание отказаться от игр в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Финского волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминена выгнали из сборной страны за нежелание отказаться от связей с Россией. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По информации источника, решение Федерации волейбола Финляндии вызвано тем, что спортсмен не исключил возможности продолжить карьеру в одном из российских клубов. Отмечается, что Керминен не будет играть в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления. Его заменил Никлас Брейлин.

Прошлый сезон Керминен провел в московском «Динамо». Вместе с командой он стал чемпионом России и выложил в свои соцсети фотографию с завоеванным трофеем.

2 мая Финляндия объявила о запрете выступать за сборную страны игрокам из Континентальной хоккейной лиги. В Финском хоккейном союзе отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

Анастасия Борисова
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