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23:50, 27 октября 2022Россия

Политик-трансгендер с Алтая решила оставить пост

Первый в России политик-трансгендер с Алтая Алешина заявила об уходе из политики

Фото: Юлия Алешина

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина решила уйти из политики. Об этом она сообщила РИА Новости

Алешина, возглавлявшая отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, заявила, что ее решение связано с тем, что Госдума в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. «Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — объяснила Алешина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что партию, алтайское отделение которой возглавила Алешина, следует распустить. Парламентарий отметил, что ее назначение является попыткой протолкнуть в Россию ценности Запада. В ответ Алешина допустила, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму по округу Милонова, «чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере».

«Гражданская инициатива» является малой партией, в ней порядка 100 членов. Основатель политического движения — бывший российский чиновник Андрей Нечаев. Алешина возглавила отделение партии после того, как узнала о трансгендерах, работающих в данной сфере во всем мире.

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Марина Совина
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