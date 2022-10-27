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16:48, 27 октября 2022Культура

Очевидцы рассказали подробности инцидента с Витасом в караоке-клубе

Очевидцы рассказали, что пристававший к жене Витаса чиновник был пьян
Витас

Витас. Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Очевидцы инцидента с участием эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, раскрыли подробности конфликта в караоке-клубе. Их слова передает Telegram-канал Mash.

Как рассказали свидетели происшествия, сотрудник Министерства труда Султан Джандигов, написавший заявление на Витаса, во время конфликта был пьян. Утверждается, что после закрытия клуба он оплатил работу заведения и выгнал оттуда всех «неприятных» ему гостей. Виталий и его супруга Светлана остались в баре.

Очевидцы отмечают, что чиновник просил жену Витаса спеть для него, но получил отказ. Джандигов продолжил настаивать на своей просьбе в грубой форме, тогда исполнитель заступился за свою жену.

По словам свидетелей, после этого начальник отдела в Минтруде пригласил Витаса выйти с ним для дальнейших разбирательств на улицу, позднее Грачев воспользовался перцовым баллончиком.

23 октября стало известно, что на Витаса написали заявление в полицию. Отмечалось, что во время отдыха с друзьями певец сделал замечание мужчине за соседним столиком. После второго замечания он использовал газовый баллончик. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств. Ему пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

В отношении певца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент Грачев находится под подпиской о невыезде.

Ранее Витас дал показания по делу о нападении в караоке-баре.

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Дениза Мацаева
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