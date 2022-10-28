У бывшего российского гаишника конфисковали имущество на 40 миллионов рублей

Суд изъял имущество на 40 млн руб. у экс-главы отдела УГИБДД по Ставрополью Аржанухина

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генпрокуратуры России и изъял у бывшего начальника отдела управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина имущество на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В доход государства обращено более 20 объектов недвижимости, законность приобретения которых гаишник и его родственники не смогли подтвердить. Они не предоставили прокурорам данные об источниках получения доходов.

Среди конфискованного — дорогостоящие квартиры и дома с земельными участками.

Аржанухин проходил службу в органах внутренних дел с 1997 года. Через пять лет он поступил в дорожно-патрульную службу УГИБДД. Должность начальника контрольно-профилактического отдела он занимал несколько лет вплоть до увольнения в сентябре 2020 года.

Аржанухин стал фигурантом расследования уже после того, как вышел на пенсию. Следствие считает, что он участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно. Также фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. У него было конфисковано имущество на 180 миллионов рублей.