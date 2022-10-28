В России появилась доставка одежды H&M

В России появилась доставка одежды объявившего об уходе из страны бренда H&M

В России появилась доставка продукции объявившего об уходе из страны шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M. Соответствующую информацию приводит РБК.

Так, получить женскую и мужскую одежду и обувь указанной марки можно посредством сервиса CDEK.Shopping, оплатив услуги российскими банковскими картами, сообщили его представители изданию. «Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа», — подчеркнул управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

При этом отмечается, что данная платформа не представляет собой маркетплейс и не является продавцом товаров, а выполняет роль посредника.

4 октября сотрудница службы поддержки шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M назвала магазины марки, которые прекратили свою работу в Москве. Так, окончательно закрылись точки продаж в торговых центрах «Гудзон», «РИО Дмитровка» и Центральном Детском Магазине (ЦДМ). По информации «Известий», всего в 23 городах России прекратили свою деятельность 42 магазина H&M Group.

Ранее H&M также опроверг факт поставок новых коллекций в магазины, которые расположены на территории России. Представители ретейлера уточнили, что после распродажи оставшихся запасов H&M окончательно уйдет с российского рынка.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

