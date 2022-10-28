Любитель унижений взял в кредит 1,4 миллиона рублей ради финансовых доминатрикс

Metro: в Великобритании мужчина потратил крупную сумму на доминатрикс и погряз в долгах

Любитель унижений и финансового доминирования взял в кредит 20 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) и потратил их на покупки доминатрикс. О мужчине из Великобритании, который погряз в долгах из-за своих пристрастий, пишет Metro.

30-летний писатель, пожелавший сохранить анонимность, поделился своей историей в рубрике «От первого лица». По его словам, когда он учился в средней школе, то понял, что ему нравится, когда его унижают. «Моя одноклассница попросила оплатить ее обед, но я отказался, поскольку денег было немного. Тогда она на глазах у подружек схватила меня за мошонку и потребовала отдать деньги. Мне понравилось», — признался он.

Став совершеннолетним, мужчина увлекся порнографическими фильмами с участием доминатрикс. Однако этого было недостаточно, и вскоре он понял, что по-настоящему его возбуждает именно финансовое доминирование. Ему нравилось платить за женщин и покупать им то, что они попросят. Особенно его возбуждала трата крупных сумм.

Он оплачивал покупки девушкам, с которыми знакомился в социальных сетях. Однажды он и вовсе потратил тысячу фунтов стерлингов (71 тысяча рублей) на женщину, с которой созванивался в Skype. Другая знакомая мужчины из Tinder заставила его ходить с ней по магазинам и оплачивать все, что она пожелает. Тогда любитель доминатрикс лишился 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).

Одна доминатрикс надела на мужчину пояс верности и спрятала ключ. За снятие она потребовала четыре тысячи фунтов стерлингов, которые он покорно заплатил. Писатель признается, что его любимый опыт был с бывшей девушкой. Она потратила 3,5 тысячи фунтов стерлингов (250 тысяч рублей) на отдых с подругой и почти тысячу фунтов стерлингов на нижнее белье, при этом всячески унижая своего партнера.

Сейчас мужчина, как он выражается, принадлежит модели, которая требует платить 500 фунтов стерлингов (35,5 тысячи рублей) за каждую встречу. Писателю едва хватает на жизнь, все деньги уходят на женщину и оплату кредитов.

«Я горжусь тем, что помог своей нынешней владелице приобрести два дома, и знаю, что мои деньги помогают ей жить наилучшей жизнью. Я считаю, что она заслуживает моих денег больше, чем я. Если бы люди видели, как она выглядит, то быстро бы поняли, почему такой неудачник, как я, гордится тем, что служит ей», — пояснил писатель.

Мужчина заключил, что у него никогда не было теплых и полных любви взаимоотношений с женщинами. Однако он получает поддержку от семьи и друзей, общением с которыми дорожит и наслаждается. Он призывает людей не осуждать его и не обесценивать его опыт.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Челмсфорд рассказала о карьере доминатрикс и о самых необычных просьбах клиентов. По словам женщины, иногда клиенты приходят к ней домой и притворяются домашними животными.