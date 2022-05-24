Замужняя доминатрикс рассказала о самых необычных просьбах клиентов

Metro: британская доминатрикс рассказала о просьбе клиента убраться у нее дома за £2500

Жительница британского города Челмсфорд рассказала о карьере доминатрикс и о самых необычных просьбах клиентов. Ее историю публикует Metro.

27-летняя замужняя мать пятилетней дочери Эллеша Маккей работает доминатрикс под псевдонимом Рози Белль. По словам женщины, ее 29-летний супруг Джек Джозлин не против ее занятия, поддерживает и гордится ей.

Маккей обратила внимание на то, что многие ошибочно считают, что ее работа связана исключительно с плетками и наручниками. Британка объяснила, что у ее клиентов различные запросы. Например, один мужчина заплатил ей 2500 фунтов стерлингов (183,2 тысячи рублей) за право убраться у нее в доме. Иногда клиенты приходят к ней домой и притворяются домашними животными. Такая услуга стоит 300 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей) за час.

Некоторые мужчины готовы заплатить 1200 фунтов стерлингов (89 тысяч рублей) за то, чтобы Маккей покормила их грудью в течение 30 минут. Другие выбирают финансовое доминирование и платят доминатрикс просто так. Помимо этого британка часто сталкивается с классическими запросами: ее просят о плевках, ударах и других способах унижения.

«Я очень многое повидала благодаря этой работе. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, я уверена, что в этом деле каждый сможет найти что-то для себя», — заключила Маккей.

Ранее американская доминатрикс, использующая псевдоним Diamond Diva Princess, рассказала, почему мужчины платили ей сотни тысяч долларов, ничего не получая взамен. За 20 лет у Diamond Diva Princess накопилось больше семи тысяч клиентов, которые платят ей деньги.