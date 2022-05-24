Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Замужняя доминатрикс рассказала о самых необычных просьбах клиентов

Metro: британская доминатрикс рассказала о просьбе клиента убраться у нее дома за £2500

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Жительница британского города Челмсфорд рассказала о карьере доминатрикс и о самых необычных просьбах клиентов. Ее историю публикует Metro.

27-летняя замужняя мать пятилетней дочери Эллеша Маккей работает доминатрикс под псевдонимом Рози Белль. По словам женщины, ее 29-летний супруг Джек Джозлин не против ее занятия, поддерживает и гордится ей.

Маккей обратила внимание на то, что многие ошибочно считают, что ее работа связана исключительно с плетками и наручниками. Британка объяснила, что у ее клиентов различные запросы. Например, один мужчина заплатил ей 2500 фунтов стерлингов (183,2 тысячи рублей) за право убраться у нее в доме. Иногда клиенты приходят к ней домой и притворяются домашними животными. Такая услуга стоит 300 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей) за час.

Материалы по теме:
«Латекс меня успокаивает» О чем мечтают русские мужики-мазохисты
«Латекс меня успокаивает»О чем мечтают русские мужики-мазохисты
26 августа 2017
Во всем виноват буй Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Во всем виноват буйОна мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
15 ноября 2017

Некоторые мужчины готовы заплатить 1200 фунтов стерлингов (89 тысяч рублей) за то, чтобы Маккей покормила их грудью в течение 30 минут. Другие выбирают финансовое доминирование и платят доминатрикс просто так. Помимо этого британка часто сталкивается с классическими запросами: ее просят о плевках, ударах и других способах унижения.

«Я очень многое повидала благодаря этой работе. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, я уверена, что в этом деле каждый сможет найти что-то для себя», — заключила Маккей.

Ранее американская доминатрикс, использующая псевдоним Diamond Diva Princess, рассказала, почему мужчины платили ей сотни тысяч долларов, ничего не получая взамен. За 20 лет у Diamond Diva Princess накопилось больше семи тысяч клиентов, которые платят ей деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Рогозин предложил дать Курильским островам новые названия
Лавров высказался о возвращении «Макдоналдс» в Россию
Вирусолог рассказал о сложностях диагностики оспы обезьян
В России рухнули биржевые цены на бензин
В Европе выступили против немедленного запрета на российскую нефть
В России заявили о желании Польши «отпилить кусок» Украины
Замужняя доминатрикс рассказала о самых необычных просьбах клиентов
Иммунолог раскрыл настораживающую особенность вспышки оспы обезьян
В Раде предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
Жительница Подмосковья в один день родила 14-го и 15-го ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.