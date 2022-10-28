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20:01, 28 октября 2022Наука и техника

Разработан способ борьбы с ночными кошмарами

Current Biology: воспроизведение звукозаписей помогает бороться с ночными кошмарами

Фото: unsplash

Специалисты из Лаборатории сна Университетских больниц Женевы и Женевского университета разработали способ борьбы с ночными кошмарами с помощью воспроизведения определенных звуковых записей. Выводы исследования описаны в журнале Current Biology.

Работа основывалась на том, что воспроизведение звука, связанного с положительным дневным опытом, через беспроводную головную накладку во время сна может снизить частоту кошмаров. Для этого эксперимента были отобраны 36 добровольцев, которые ранее проходили образную терапию. Половина участников не получала никакого дополнительного лечения, а другая группа должна была создать ассоциацию между позитивной версией их кошмара и звуком, услышанным во время занятий по тренировке воображения. Их попросили ежедневно упражняться для стимуляции воображения, а также надевать звуковое устройство во время сна в течение двух недель.

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В обеих группах наблюдалось уменьшение количества ночных кошмаров в неделю, но у второй команды, получавшую комбинированную терапию, было меньше ночных кошмаров сразу после эксперимента, а также через три месяца. Кроме того, такие испытуемые отметили более позитивную окраску своих снов.

В дальнейших исследованиях авторы хотят проверить этот метод на более широкой выборке с различными типами населения, чтобы определить степень его эффективности для разных людей.

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Елена Апазиди
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