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17:42, 28 октября 2022Мир

Фон дер Ляйен назвала Сербии условия вступления в ЕС

Глава ЕК потребовала приведение в соответствие внешней политики Сербии с политикой ЕС

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Сербия как кандидат на вступление в Европейский союз (ЕС) должна привести в соответствие свою внешнюю политику с политикой объединения. С таким требованием выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Но также важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — назвала условия глава ЕК.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, оценивая готовность республики ввести санкции в отношении России, заявил, что Белград не станет этого делать, если не возникнет угроз существованию Сербии.

Вучич напомнил о том, что Россия вместе с Китаем постоянно защищают в Совете Безопасности ООН территориальную целостность Сербии. По его словам, Белград не ищет предлога для введения ограничений против Москвы.

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Анжелика Бережная
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