Фон дер Ляйен назвала Сербии условия вступления в ЕС

Глава ЕК потребовала приведение в соответствие внешней политики Сербии с политикой ЕС

Сербия как кандидат на вступление в Европейский союз (ЕС) должна привести в соответствие свою внешнюю политику с политикой объединения. С таким требованием выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Но также важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — назвала условия глава ЕК.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, оценивая готовность республики ввести санкции в отношении России, заявил, что Белград не станет этого делать, если не возникнет угроз существованию Сербии.

Вучич напомнил о том, что Россия вместе с Китаем постоянно защищают в Совете Безопасности ООН территориальную целостность Сербии. По его словам, Белград не ищет предлога для введения ограничений против Москвы.