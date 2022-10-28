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13:06, 28 октября 2022Мир

В Британии рассказали о наслаждающейся отдыхом Лиз Трасс

Британский министр Коффи рассказала, что Трасс наслаждается заслуженным перерывом

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс наслаждается отдыхом после ухода в отставку. Об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды Тереза Коффи, передает Sky News.

Она рассказала, что бывший премьер проводит время с семьей после «полного сумбура» пребывания на посту. «Я, конечно, поддерживала связь с Лиз, и она мой хороший друг. Она со своей семьей. И я думаю, что она наслаждается заслуженным перерывом», — поделилась Коффи.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия. Таким образом, за три месяца в Британии сменился третий глава государства.

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Алина Гончарова
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