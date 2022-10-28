В Британии рассказали о наслаждающейся отдыхом Лиз Трасс

Британский министр Коффи рассказала, что Трасс наслаждается заслуженным перерывом

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс наслаждается отдыхом после ухода в отставку. Об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды Тереза Коффи, передает Sky News.

Она рассказала, что бывший премьер проводит время с семьей после «полного сумбура» пребывания на посту. «Я, конечно, поддерживала связь с Лиз, и она мой хороший друг. Она со своей семьей. И я думаю, что она наслаждается заслуженным перерывом», — поделилась Коффи.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия. Таким образом, за три месяца в Британии сменился третий глава государства.

Новым главой британского правительства был назначен Риши Сунак. Он стал самым молодым премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

В своем первом выступлении Сунак признал, что страна переживает глубокий экономический кризис. Вместе с тем он высоко оценил стремления предшественницы, пытавшейся, по его словам, улучшить экономические показатели, и восхитился ее неугомонностью, хотя подчеркнул, что она допустила ошибки.