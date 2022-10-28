МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от ответа на вопрос о том, используются ли направляемые Пятой республикой на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности. Ее слова передает РИА Новости.
Дипломата попросили прокомментировать заявления Москвы о том, что поставленные Парижем гражданские спутники используются украинской стороной для разведки. «Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — высказалась она.
Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США и их союзников о последствиях использования спутников на Украине. Он уточнил, что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара.