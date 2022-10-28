МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки

МИД Франции ушел от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине для разведки

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от ответа на вопрос о том, используются ли направляемые Пятой республикой на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломата попросили прокомментировать заявления Москвы о том, что поставленные Парижем гражданские спутники используются украинской стороной для разведки. «Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — высказалась она.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США и их союзников о последствиях использования спутников на Украине. Он уточнил, что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара.