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12:05, 28 октября 2022Мир

МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки

МИД Франции ушел от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине для разведки

Фото: Jason Reed / Reuters

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от ответа на вопрос о том, используются ли направляемые Пятой республикой на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломата попросили прокомментировать заявления Москвы о том, что поставленные Парижем гражданские спутники используются украинской стороной для разведки. «Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — высказалась она.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США и их союзников о последствиях использования спутников на Украине. Он уточнил, что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара.

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Виктория Кондратьева
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