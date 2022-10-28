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00:15, 29 октября 2022Россия

Пожар на складе в Петербурге ликвидировали спустя трое суток

МЧС: пожар на складе в петербургском Колпине ликвидировали спустя трое суток

Фото: 360tv / Telegram

Пожар на складе стройматериалов в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга удалось ликвидировать спустя трое суток. Об этом в сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

«28 октября в 22:28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании на складе в Колпинском районе поступило 25 октября в 20:48. В здании склада размером 100 на 240 метров высотой 12 метров загорелись строительные материалы. Пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности.

Изначально огнем была охвачена 1 тысяча квадратных метров, однако огонь быстро распространился и охватил 6 тысяч квадратных метров, затем площадь возгорания выросла до 12 тысяч «квадратов».

Локализовать огонь удалось только 26 октября в 00:39. В 06:23 ранг возгорания понизили до второго, а затем до первого. Все это время велись работы по проливке пожара. В тушении огня было задействовано 123 сотрудника МЧС и 27 единиц техники.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту пожала на складе.

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Марина Совина
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