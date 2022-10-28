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23:20, 28 октября 2022Россия

Кремль подтвердил проведение встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Песков подтвердил проведение трехсторонней встречи Путина, Пашиняна и Алиева 31 октября

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева 31 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, могу», — заявил Песков, отвечая на вопрос о подтверждении проведения такого саммита 31 октября.

О подготовке встречи Песков заявлял 26 октября. Он выразил надежду, что встреча трех политиков состоится, и отметил, что о ее месте и времени будет объявлено позднее.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван собирается подписать мирное соглашение с Баку до конца 2022 года. Он также оценил вероятность подписания этого документа: «Я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично».

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Марина Совина
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