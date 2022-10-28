В России предложили новый подход к брони работников от призыва

РСПП разработал новый подход к брони при мобилизации для особо ценных работников

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал и предложил правительству новый подход к брони при частичной мобилизации для особо ценных сотрудников. Об этом рассказал глава бизнес-объединения Александр Шохин, его слова приводит РБК.

По задумке союза, под бронь должны попадать ключевые сотрудники непрерывных производств, а также опасных производств и представители уникальных профессий.

Ранее первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны и Минобразования России с предложением расширить список категорий граждан, которым положена отсрочка в рамках частичной мобилизации. Речь тогда шла о педагогах, которые работают в детских домах и интернатах.

Позднее в Госдуму внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации. В свою очередь, Минобороны освободило от частичной мобилизации мужчин с 2 детьми и беременными женами.