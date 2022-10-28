Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:36, 28 октября 2022Экономика

В России предложили новый подход к брони работников от призыва

РСПП разработал новый подход к брони при мобилизации для особо ценных работников

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал и предложил правительству новый подход к брони при частичной мобилизации для особо ценных сотрудников. Об этом рассказал глава бизнес-объединения Александр Шохин, его слова приводит РБК.

По задумке союза, под бронь должны попадать ключевые сотрудники непрерывных производств, а также опасных производств и представители уникальных профессий.

Ранее первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны и Минобразования России с предложением расширить список категорий граждан, которым положена отсрочка в рамках частичной мобилизации. Речь тогда шла о педагогах, которые работают в детских домах и интернатах.

Позднее в Госдуму внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации. В свою очередь, Минобороны освободило от частичной мобилизации мужчин с 2 детьми и беременными женами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала лидера одного из самых влиятельных на Северном Кавказе кланов
Российский ЦБ улучшил прогнозы по спаду экономики
Кинолог объяснил возможные причины нападения собаки на семью в Москве
Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.