США пригрозили применить все инструменты для борьбы с поставками оружия из Ирана

Госдепартамент: США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у Соединенных Штатов «есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер».

Прайс подчеркнул что американские власти «используют все инструменты» и «не собираются ничего оставлять без внимания». «И в конечном итоге мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить угрозу, которую представляет собой эта злонамеренная деятельность», — заявил он.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и также призывал прекратить поддерживать РФ, пригрозив в ответ «самой суровой ответственностью».

Глава МИД Ирана Абдоллахиян, в свою очередь, опроверг это, а также осуждал поставки оружия Украине или России. Он также подчеркнул, что Тегеран не поддерживает ни одну сторону конфликта на Украине.