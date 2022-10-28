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23:54, 28 октября 2022Мир

США пригрозили применить все инструменты для борьбы с поставками оружия из Ирана

Госдепартамент: США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана в другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у Соединенных Штатов «есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер».

Прайс подчеркнул что американские власти «используют все инструменты» и «не собираются ничего оставлять без внимания». «И в конечном итоге мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить угрозу, которую представляет собой эта злонамеренная деятельность», — заявил он.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и также призывал прекратить поддерживать РФ, пригрозив в ответ «самой суровой ответственностью».

Глава МИД Ирана Абдоллахиян, в свою очередь, опроверг это, а также осуждал поставки оружия Украине или России. Он также подчеркнул, что Тегеран не поддерживает ни одну сторону конфликта на Украине.

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Марина Совина
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