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22:19, 28 октября 2022Силовые структуры

Раскрыта предполагаемая причина крушения Су-30 в Иркутске

СК: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание из-за поломки оборудования

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Пилоты многоцелевого истребителя Су-30, упавшего на двухэтажный жилой дом в Иркутске, могли потерять сознание из-за неисправности кислородного оборудования. Такую версию в настоящее время проверяет Следственный комитет (СК) России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что летчики-испытатели перестали выходить на связь, оказавшись без сознания. «В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — сообщили в СК.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружен и изъят защищенный бортовой накопитель. В настоящее время СК вместе с сотрудниками Иркутского авиационного завода проводят расследование для установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве системы кислородного оборудования Су-30, добавили в ведомстве.

Ранее 28 октября стало известно, что научно-исследовательский институт Министерства обороны России получил для расшифровки черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30. Установлено, что самолетом никто не управлял.

ЧП произошло 23 октября. Двухместное военное воздушное судно рухнуло на здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, но погибли оба пилота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сообщалось, что самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

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Марина Совина
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