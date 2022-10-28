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06:30, 29 октября 2022Спорт

Российский футболист рассказал об отношении к русским в США

Играющий в США футболист рассказал, что не слышал от американцев плохого о русских
Яков Шмелев

Яков Шмелев. Фото: wwuvikings.com

Российский футболист американского «Мичиган Старс» Яков Шмелев рассказал об отношении к русским в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских. Причем я говорю не только о футболистах», — заявил Шмелев. Он добавил, что иногда говорит людям на улице о своем происхождении и не слышит в ответ негатива.

23-летний Шмелев — уроженец Самарской области, но с 10 лет живет в США. У защитника есть и российское, и американское гражданство.

В июне гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали об отношении к россиянам на международном турнире в Дубае. Сестры признались, что опасались негативной реакции зрителей во время выступления, и были удивлены хорошим приемом российских спортсменов.

Алексей Гусев
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