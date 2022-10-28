Оценено состояние пострадавших при взрыве газа в Каспийске

Минздрав Дагестана: пострадавшие при взрыве газа в Каспийске находятся в тяжелом состоянии

Состояние пострадавших при пожаре в результате взрыва газа в дагестанском Каспийске оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

По ее словам, троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. «Среди них 11-летний ребенок с ожогами в 30-40 процентов», — уточнила Агмадова.

Об инциденте на улице Молодежная, 5 в Каспийске стало известно вечером 28 октября. По предварительным данным, взрыв случился в одной из квартир. Пострадавшие госпитализированы, 157 жильцов дома эвакуированы. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, разрушений нет. Прокуратура начала проверку.

Ранее пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в подмосковной Коломне, двух из них госпитализировали. В результате происшествия в одной из квартир обрушилась стена.

