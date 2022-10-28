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22:49, 28 октября 2022Россия

Взрыв газа произошел в российском городе

Прокуратура: 3 человека получили ожоги при взрыве газа в многоквартирном доме в Каспийске
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Каспийск 24 / Telegram

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в дагестанском Каспийске, три человека получили ожоги. Об этом сообщает местная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Молодежная, 5. По предварительным данным, взрыв случился в одной из квартир. В результате возгорания ожоги получили три человека, среди них ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, 157 жильцов дома эвакуированы.

К настоящему времени пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, разрушений нет. Прокуратура начала проверку.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке на улице Воровского в Ижевске. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, один человек пострадал, остальных жильцов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения.

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Марина Совина
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