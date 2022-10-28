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13:17, 28 октября 2022Мир

Спецслужбы Швеции проведут расследование диверсии на «Северных потоках»

Спецслужбы Швеции проведут дополнительное расследование диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Служба безопасности Швеции при поддержке военного ведомства страны проведет дополнительное расследование обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом говорится в официальном заявлении шведской спецслужбы.

«Следователи теперь решили провести [свое] дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам будут проведены при поддержке шведских Вооруженных сил», — говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках следственных мероприятий также будет проведен дополнительный осмотр места происшествия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии улик, которые могли бы указывать на совершивших взрывы на газопроводах «Северный поток».

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, никогда не будет запущен. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.

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Виктория Кондратьева
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