В ЦБ оценили новый вид ипотеки

В Центробанке оценили риски траншевой ипотеки

Новый вид ипотеки с экстремально низким платежом в первые годы, которую стали называть траншевой, может принести риски для рынка недвижимости. С такой оценкой выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

На данный момент траншевая ипотека пока широко не распространена в стране. Представители регулятора изучают, к чему может привести появление подобных кредитов на жилье. Некоторые риски связаны с застройщиками, так как на счет эскроу будет поступать меньше средств.

Новый вид ипотеки также может вызвать повышенный спрос на жилье и в итоге приведет к большему разрыву цен на первичном и вторичном рынках. «Здесь возможен мисселинг, когда люди будут реагировать на низкую стоимость обслуживания кредита в первый период, пока жилье не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости обслуживания кредита», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина пообещала, что Центробанк будет наблюдать за развитием ситуации с траншевой ипотекой. В случае необходимости будут приняты решения для регулирования.

О появлении нового вида ипотеки ранее сообщили эксперты в сфере недвижимости. Речь шла об ипотеке, когда сумма займа дробится на несколько частей и у каждой из них — своя кредитная ставка. Приобрести недвижимость по такой схеме пока предложили только несколько застройщиков.