В России появился новый вид ипотеки

NEWS.ru: в России появилась траншевая ипотека с экстремально низким платежом в первые годы

В России появилась траншевая ипотека с экстремально низким платежом в первые годы — в некоторых случаях он может достигать одного рубля в месяц. Об особенностях нового вида жилищных кредитов рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты.

Речь идет об ипотеке, когда сумма займа дробится на несколько частей и у каждой из них — своя кредитная ставка. Приобрести недвижимость по такой схеме предлагают пока только несколько застройщиков, среди которых группы компаний «Самолет», «А101», «Основа», «Страна Девелопмент» и «Мармакс».

Девелоперы отмечают, что траншевая ипотека выдается без увеличения стоимости самой квартиры, в отличие от кредитов с субсидиями от застройщиков со ставками около нуля процентов годовых. Кроме того, новый вид ипотеки позволяет значительно сократить или даже свести к нескольким рублям ежемесячные платежи в первый год кредитования либо до ввода здания в эксплуатацию. Такой займ можно совмещать с классической ипотекой и программами господдержки — семейной ипотекой и ипотекой для IT-специалистов.

По словам финансового эксперта Алексея Кричевского, траншевая ипотека может быть интересна как инвесторам, так и желающим приобрести жилье для себя, поскольку не нужно одновременно отдавать большие суммы за ипотеку и за аренду жилья. «На самом деле траншевая ипотека может серьезно повысить интерес покупателей к рынку. Не нужно нести дополнительные расходы в период строительства — раз. По сути, кредит стартует не с момента заключения сделки, а с момента заселения — два. Вероятность задержки сдачи дома резко снижается, застройщику выгодно поскорее завершить строительство и получить транш из банка на эскроу-счет — три», — пояснил специалист.

Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова также считает оправданной популярность траншевой ипотеки. В большинстве случаев до ввода дома в эксплуатацию покупатель платит всего один рубль в месяц. «Это может продолжаться до трех лет, и покупатель уже сильно сократит переплату по кредиту. Если же эти три года он будет еще и откладывать деньги, то при получении второго транша сможет направить их на досрочное погашение», — пояснила эксперт.

Ранее Банк России предупредил, что ипотека от застройщиков с экстремально низкими ставками несет риски как для покупателей жилья, так и для всей финансовой системы. Финансовый регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов.