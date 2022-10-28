Стало известно о планах Маска отказаться от пожизненной блокировки в Twitter

Bloomberg: Илон Маск планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, планирует убрать пожизненную блокировку аккаунтов в социальной сети. Об этом стало известно Bloomberg от источника, близкого к бизнесмену.

«Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что он не верит в пожизненные запреты», — сказал собеседник агентства.

Источник не исключил, что в будущем люди, чьи профили были навечно заблокированы в Twitter, смогут вернуться в соцсеть. Он добавил, что пока неясно, разрешат ли бывшему президенту США Дональду Трампу в ближайшее время вновь вести аккаунт на платформе.

О том, что Маск возглавил Twitter, стало известно 28 октября. Сам миллиардер объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. По словам бизнесмена, он считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Аккаунт Трампа был пожизненно заблокирован в Twitter в январе 2021 года. Такое решение руководство платформы приняло после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии. В результате погибли пять человек, десятки были арестованы. В мае 2022 года Маск пообещал вернуть Трампу аккаунт в социальной сети.