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10:48, 28 октября 2022Бывший СССР

В Днепропетровской области без электричества остались около тысячи семей

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что около тысячи семей остались без электричества

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Днепропетровской области Украины из-за ракетных и артиллерийских ударов пострадали электросети Никополя и Красногригорьевской общины. Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, что в результате обстрелов в Никополе пострадали линии электропередач, а в Красногригорьевской общине была повреждена вся электросеть. Он отметил, что без электричества остались около тысячи семей, добавив, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявлял, что российские военные атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в центральных областях республики. Он предупредил, что в данных регионах возможны экстренные отключения электричества, добавив, что это может коснуться и всех областей страны.

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Георгий Нестеров
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