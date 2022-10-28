В Днепропетровской области без электричества остались около тысячи семей

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что около тысячи семей остались без электричества

В Днепропетровской области Украины из-за ракетных и артиллерийских ударов пострадали электросети Никополя и Красногригорьевской общины. Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, что в результате обстрелов в Никополе пострадали линии электропередач, а в Красногригорьевской общине была повреждена вся электросеть. Он отметил, что без электричества остались около тысячи семей, добавив, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявлял, что российские военные атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в центральных областях республики. Он предупредил, что в данных регионах возможны экстренные отключения электричества, добавив, что это может коснуться и всех областей страны.