Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:08, 29 октября 2022Наука и техника

Армия США захотела купить российские АК-74

The Drive: армия США захотела купить российские АК-74

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Армия США захотела купить российские автоматы АК-74 калибра 5,45 миллиметра или их клоны, произведенные не в России. Об этом сообщает The Drive.

Издание пишет, что с предложением о покупке российских автоматов к их владельцам обратилось Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Согласно The Drive, военные не уточнили, с какой целью им необходимы российские автоматы.

В издании отмечают, что армия США обладает различными типами зарубежного оружия, которое используется, в частности, силами специальных операций, в ходе учений и для тестирования и разработок перспективной техники.

Отмечается, что особый интерес представляют автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74), тогда как другие образцы, например болгарские AR-SF и польские Tantal, не нужны.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
Сегодня
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
Сегодня

Издание напоминает, что АК-74 до сих пор остаются одними из основных автоматов в украинской армии.

В сентябре военный историк Никита Буранов заявил, что российский автомат АК-12, используемый в ходе специальной военной операции на Украине, «не уронит лавры» АК-74, который является его предшественником.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Известная телеведущая призналась в интимной пластике
Минкульт опроверг разработку законопроекта о лишении званий уехавших артистов
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Пятилетний россиянин умер от отравления арбузом
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Минобороны сообщило о 50 возвращенных из украинского плена российских военных
Опубликована карта боевых действий на Украине
Расходы авиакомпаний ЕС и США увеличились из-за облета России
Украинский военный оценил отношение командования словами «нас было не жалко»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.