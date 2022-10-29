Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме британца

Промоутер Тайсона Фьюри ответил на слова Александра Усика об алкоголизме британца

Промоутер боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен ответил на слова Александра Усика об алкоголизме британца. Его слова доступны на YouTube-канале SecondsOut.

Уоррен заявил, что Фьюри бросил пить. Промоутер добавил, что в случае победы британца над Дереком Чисорой 3 декабря они напьются и могли бы взять с собой украинца.

Ранее Усик назвал Фьюри borracho. «Что это означает? Парень, который пьет алкоголь… Да, алкоголик», — заявил украинский боксер.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В своей профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом. В активе Фьюри — 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.