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20:42, 29 октября 2022Спорт

Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме британца

Промоутер Тайсона Фьюри ответил на слова Александра Усика об алкоголизме британца

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Промоутер боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен ответил на слова Александра Усика об алкоголизме британца. Его слова доступны на YouTube-канале SecondsOut.

Уоррен заявил, что Фьюри бросил пить. Промоутер добавил, что в случае победы британца над Дереком Чисорой 3 декабря они напьются и могли бы взять с собой украинца.

Ранее Усик назвал Фьюри borracho. «Что это означает? Парень, который пьет алкоголь… Да, алкоголик», — заявил украинский боксер.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В своей профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом. В активе Фьюри — 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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