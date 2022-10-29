Банк России оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию

Центробанк: частичная мобилизация в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние

Центробанк (ЦБ) России заявил, что частичная мобилизация в стране в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но затем эффекты будут проинфляционными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы.

Частичная мобилизация в ближайшие месяцы будет дополнительно сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции из-за возросшей неопределенности. При этом в дальнейшем инфляционное давление может увеличиться за счет ограничений на стороне предложения Евгений Жорнист Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Аналитик добавил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и даже немного выросли по сравнению с летними месяцами.

Ключевая ставка

28 октября сообщалось, что по итогам заседания совета директоров Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, таким образом завершив курс смягчения денежно-кредитной политики.

По итогам предыдущих шести заседаний этот параметр неизбежно снижался. В ходе последнего заседания в сентябре говорилось, что из-за увеличения проинфляционных рисков текущий цикл может завершиться в октябре. В подтверждение верности расчетов аналитиков Центробанка в текущем месяце начался рост стоимости товаров и услуг.

На сегодняшний день инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и выросли по сравнению с летом. В ЦБ не ожидают существенного повышения цен в ближайшие месяцы. Регулятор связывает это обстоятельство с пониженным спросом, который возник по причине объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что текущий кризис в российской экономике невозможно преодолеть без снижения ключевой ставки хотя бы до пяти процентов и резкого ослабления национальной валюты. Он призвал «набраться смелости» и принять нужные решения, пока ситуация не дошла до серьезных проблем с занятостью и доходами населения, что, по мнению миллиардера, неизбежно.

Терять, в принципе, нам уже давно нечего Олег Дерипаска Бизнесмен

Дерипаска считает, предприниматели и население страны не будут брать кабально дорогие кредиты для развития бизнеса, иностранных инвесторов даже из самых дружественных государств на таких условиях привлечь тоже невозможно.

Бизнесмен заявил, что все идеи с госинвестициями по импортозамещению, созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки пойдут прахом.

Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом Олег Дерипаска Бизнесмен

Жорнист считает, что снижение ключевой ставки ЦБ в России не предвидится минимум до конца 2022 года. Регулятору не пришлось снижать ставку, поскольку темпы роста цен остаются низкими, указал экономист. Также остается сдержанной потребительская активность населения.

Прогнозы

Ранее в октябре аналитики Банка России сообщили, что рост цен в стране начнет ускоряться. Инфляция может разогнаться из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал рост потребительских цен.

В Центробанке считают, что драйверами повышения инфляции стало, в частности, снижение ключевой процентной ставки и окончание сезонного снижения цен на овощи и фрукты. По мнению аналитиков ЦБ, самым главным фактором стало сохранение повышенного роста цен «среди наименее волатильных компонентов потребительской корзины».

О грядущем росте инфляции также предупреждал и зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, инфляция, скорее всего, будет зафиксирована в октябре, как и ранее в сентябре. На то, что с приходом осени наметился обратный тренд, в регуляторе намекнули еще в конце прошлого месяца, когда не стали говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены продолжат снижаться до конца года, так что итоговая инфляция опустится до 12 процентов. Надеяться на такой результат властям позволяла динамика летних месяцев.

По словам российского лидера, в 2023 году инфляция приблизится к целевому уровню в 4 процента, в первом-втором квартале она будет на уровне 5-6 процентов.