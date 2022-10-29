Фетисов одной фразой оценил возможность проведения Кубка мира без России

Вячеслав Фетисов назвал бессмысленным проведение Кубка мира по хоккею без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов одной фразой оценил возможность проведения Кубка мира без сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов назвал бессмысленным проведение турнира без сильнейших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), коими являются россияне. По его мнению, решение будет принимать комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, так как лига придерживается спортивного принципа.

26 октября появилась информация, что Кубок мира захотели перенести из-за сложностей с приглашением сборной России. Стороны, заинтересованные в проведении турнира, не приняли окончательного решения об участии отечественной команды, так как ряд стран выступили против России.

Изначально проведение турнира было запланировано на февраль 2024 года. До этого Кубок мира проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.