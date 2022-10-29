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15:02, 29 октября 2022Спорт

Фетисов одной фразой оценил возможность проведения Кубка мира без России

Вячеслав Фетисов назвал бессмысленным проведение Кубка мира по хоккею без сборной России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов одной фразой оценил возможность проведения Кубка мира без сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов назвал бессмысленным проведение турнира без сильнейших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), коими являются россияне. По его мнению, решение будет принимать комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, так как лига придерживается спортивного принципа.

26 октября появилась информация, что Кубок мира захотели перенести из-за сложностей с приглашением сборной России. Стороны, заинтересованные в проведении турнира, не приняли окончательного решения об участии отечественной команды, так как ряд стран выступили против России.

Изначально проведение турнира было запланировано на февраль 2024 года. До этого Кубок мира проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

Анастасия Борисова
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