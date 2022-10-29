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13:51, 29 октября 2022Мир

Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в Женеве

Постпред России при ООН в Женеве Гатилов осудил осквернение православной церкви

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Осквернение церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, совершенное в ночь на 28 октября, представляет собой акт русофобского вандализма. С осуждением данного поступка выступил постоянный представитель России при расположенной в швейцарском городе штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) Геннадий Гатилов. Об этом сообщается в субботу, 29 октября, в Telegram-канале МИД России.

«Категорически осуждаем этот подлый поступок, более походящий на пещерное варварство. Осквернение любых религиозных объектов, не говоря уже о храмах мировых конфессий, — совершенно неприемлемо», — заявил он. Дипломат также отметил, что рассчитывает на надлежащее проведение правоохранительными органами страны расследования данного правонарушения и привлечение виновных к ответственности.

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН добавил, что это уже не первый акт русофобского вандализма в Швейцарии. «Так, знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен — памятник сподвижникам великого генералиссимуса, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, — неизвестные уже дважды в этом году обливали краской», — констатировал российский дипломат.

О том, что в Женеве неизвестные облили краской вход в православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, сообщалось накануне, 28 октября.

Ранее, в ночь с 11 на 12 октября, неизвестные нарисовали на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы, две свастики. Посольство России в Берне направило ноту протеста МИД Швейцарии с требованием принять меры, найти и наказать виновных. Однако в ведомстве отказались комментировать, получен ли российский документ.

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Игорь Дмитров
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