Самый старый узник Гуантанамо вернулся на родину

Самый старый узник спецтюрьмы США на Кубе Гуантанамо Сайфуллах Парача вернулся в Пакистан

Сайфуллах Парача, самый старый узник Гуантанамо, спецтюрьмы США на Кубе, был освобожден из заключения и вернулся на родину в Пакистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.

По сообщению внешнеполитического ведомства, мужчина прибыл в Пакистан 29 октября и уже встретился с семьей.

«Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи», — приводит агентство сообщение МИД Пакистана.

Возвращение пакистанца было согласовано еще в мае 2021 года, однако состоялось лишь сейчас.

Сайфуллах Парача был освобожден в возрасте 75 лет, 18 из которых он провел в Гуантанамо по приговору об участии в террористической деятельности — его обвинили в финансовой помощи членам запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Суд провозгласил, что Парача помог террористам осуществить финансовые операции. В свою защиту пакистанец заявлял, что не знал о принадлежности этих людей к группировке.

В Гуантанамо содержатся меньше сорока заключенных, на содержание учреждения ежегодно уходит около 540 миллионов долларов. Последний заключенный, прибывший в тюрьму, попал туда в 2008 году. 21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено.