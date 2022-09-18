Власти США захотели закрыть тюрьму Гуантанамо

WSJ сообщила об активизации усилий властей США в вопросе закрытия тюрьмы Гуантанамо

Власти США захотели закрыть тюрьму для международных террористов, находящуюся на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, и активизировали усилия в данном вопросе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, американская администрация назначили представителя Госдепа, экс-посла США в Косово Тину Кайданов на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо. Отмечается, что в ее обязанности входит пересмотр дел находящихся в тюрьме заключенных и изучение возможности их освобождения, либо перевода в тюрьмы третьих стран.

Газета уточняет, что на данный момент в Гуантанамо содержатся всего 36 заключенных, а на содержание учреждения ежегодно уходит около 540 миллионов долларов. Последний заключенный, прибывший в тюрьму, попал туда в 2008 году.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в конце 1990-х годов появились первые свидетельства о наличии под контролем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США секретных тюрем. По его словам, засекреченные объекты находились за пределами территории США. «В частности, в непосредственной близости от России — в Польше, Румынии, Литве», — пояснил он.