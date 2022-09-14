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Нарышкин рассказал о секретных тюрьмах США вблизи России

Директор СВР Нарышкин заявил о секретных тюрьмах США в Польше, Румынии и Литве

Фото: Shutterstock

В конце 1990-х годов появились первые свидетельства о наличии под контролем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США секретных тюрем. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье «75 свечей на торте ЦРУ» для журнала «Национальная оборона».

По его словам, засекреченные объекты находились за пределами территории США. «В частности, в непосредственной близости от России – в Польше, Румынии, Литве», — уточнил он.

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Директор СВР заявил, что, когда эту информацию невозможно было скрыть, в 2006 году президент США Джордж Буш-младший официально признал факт существования таких тюрем. Он объяснил это соображениями безопасности и добавил, что в них содержались особо опасные лица, подозреваемые в терроризме. «Для чего эти тюрьмы надо было разместить по всему миру, понять несложно. Расположение этих мест, где применяли изощренные пытки и убивали заключенных, на территории США было бы невозможно», — написал Нарышкин.

Он также отметил, что цинично звучало в 2008 году объяснение директора ЦРУ Майкла Хэйдена о том, что 18 приемов ведения допроса с использованием пыток не являются пытками, а всего лишь более жесткими методами. «Лишь в 2009 году президент Барак Обама подписал указ о запрете использования пыток во время допросов», — заключил он.

В январе 2022 года официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти США должны немедленно закрыть разбросанные по миру секретные тюрьмы, а также известную пытками заключенных тюрьму для международных террористов в Гуантанамо. По его словам, США продолжают произвольные аресты во всех странах мира. Он потребовал от имени Пекина остановить эту практику, а также жестокое обращение с заключенными.

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Варвара Кошечкина
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