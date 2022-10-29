Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с Таджикистаном

Карпин описал предстоящий товарищеский матч с Таджикистаном фразой «что есть, то есть»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Таджикистана. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист описал грядущую встречу фразой «что есть, то есть». «Как будто живем не в этом мире. Мы же понимаем, что происходит. С кем смогли договориться, то и есть», — заявил он.

Ранее 28 октября стало известно, что Россия сыграет с Таджикистаном на выезде 17 ноября. Игра пройдет в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.