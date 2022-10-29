Плющенко назвал инициатора конфликта с Ягудиным

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал себя инициатором конфликта с Алексеем Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал себя инициатором конфликта с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», — заявил Плющенко. Он подчеркнул, что его супруга Яна Рудковская не принимала участия в создании этой перепалки.

2 октября Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.