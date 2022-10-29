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12:34, 29 октября 2022Спорт

Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

Криштиану Роналду купил самый дорогой дом в Португалии за 21 миллион евро

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду купил дом в Португалии. Об этом сообщает The Sun.

Стоимость недвижимости, которая находится в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро, что делает ее самой дорогой в стране. Роналду стал владельцем трехэтажного особняка площадью 2720 метров. По информации источника, покупка намекает на желание португальца вернуться в лиссабонский «Спортинг».

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял из-за того, что португалец покинул стадион до окончания встречи с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

Роналду — воспитанник «Спортинга». Из этой команды он первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Алексей Гусев
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