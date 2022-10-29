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16:56, 29 октября 2022Спорт

Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова рассказала, что ушла от Этери Тутберидзе по своей инициативе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Комментировать причины не буду, у меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними», — заявила спортсменка. Трусова подчеркнула, что уход был ее инициативой. Также он добавила, что не дарила Тутберидзе букет при расставании, так как она не любит цветы.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой. Перед церемонией награждения Трусова расплакалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Спортсменка добавила, что «ненавидит фигурное катание».

Анастасия Борисова
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