Жаловавшиеся Меркель жители омской деревни добились ремонта дороги

В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорожу после жалобы жителей Меркель

Ремонт улицы в деревне Верхний Карбуш в Омской области, на состояние которой местные жители больше года назад пожаловались Ангеле Меркель, которая на тот момент занимала пост канцлера Германии, завершен. Об этом рассказала инициатор обращения, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, пишет ТАСС.

По ее словам, официальное открытие состоится 4 ноября, но уже 30 октября по улице проехали первые машины. В течение ближайших двух дней будут проводиться небольшие работы.

«Дорога шикарная, все сделано по смете: все подъезды заасфальтированы, откосы ровные, ливневки, пешеходники», — отметила депутат. По ее мнению, добиться такого высокого уровня работ удалось благодаря пристальному вниманию общественности. Письмо благодарности Меркель отправлено, ее пригласили на открытие дороги.

Жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к канцлеру Германии в июне 2021 года. Адресат обращения связан с историей деревни, в которой к настоящему времени проживают порядка 500 человек. Поселение было основано на рубеже XIX-XX веков немцами-переселенцами. К 2020-м годам дорога в нем пришла в плохое состояние, и местные власти не могли добиться ее ремонта.

Текст обращения перевели на немецкий язык и направили в офис канцлера. В Берлине не стали обещать помощь, поскольку немецкое правительство не занимается вмешательством в деятельность местных органов власти других стран, но посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве. Однако первым на ситуацию отреагировал Кремль, назвав произошедшее недопустимой халатностью со стороны властей.