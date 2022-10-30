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16:01, 30 октября 2022Спорт

«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ со счетом 2:2

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. На 31-й минуте счет сравнял хавбек Юрий Газинский. На 73-й минуте «Урал» вышел вперед благодаря реализованному одиннадцатиметровому удару нападающего Алексея Каштанова. На 76-й минуте защитник Мусса Сиссако сравнял счет.

Таким образом, после 15 матчей «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 21 очко. Лидирует петербургский «Зенит» с 36 очками.

В следующем туре «Сочи» примет московский «Спартак» 5 ноября, а «Урал» — столичный «Локомотив» днем ранее.

Анастасия Борисова
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