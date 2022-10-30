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16:53, 30 октября 2022Спорт

Винер одной фразой оценила видео МОК без упоминания гимнасток из СССР и России

Винер оценила видео МОК без упоминания гимнасток из СССР и России фразой о Чайковском

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о видео «Эволюция женской спортивной гимнастики», которое Международный олимпийский комитет (МОК) сделал без упоминания советских и российских спортсменок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Винер фразой «у нас [композитора Петра] Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику» оценила произошедшее.

Ранее МОК опубликовал ролик, посвященный развитию женской спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в число которых не включили представительниц СССР и России.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Анастасия Борисова
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