«Зенит» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ

«Зенит» вырвал победу у «Краснодара» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 87-й минуте пенальти реализовал полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев.

«Зенит» имеет в активе 39 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» 24 очками занимает шестое место.

Ранее в еще одном матче 15-го тура «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в игре на счету полузащитника Квинси Промеса, который поразил ворота соперника на 50-й минуте.