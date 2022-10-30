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21:24, 30 октября 2022Спорт

«Зенит» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Зенит» вырвал победу у «Краснодара» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 87-й минуте пенальти реализовал полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев.

«Зенит» имеет в активе 39 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» 24 очками занимает шестое место.

Ранее в еще одном матче 15-го тура «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в игре на счету полузащитника Квинси Промеса, который поразил ворота соперника на 50-й минуте.

Дарья Коршунова
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