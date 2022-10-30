Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Сочи
2:2
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Эмполи
0:2
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|12-й тур
Арсенал
5:0
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|14-й тур
ХК Сочи
0:6
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
18:30, 30 октября 2022Спорт

«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 1:0 в матче 15-го тура РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный забитый мяч в игре на счету полузащитника Квинси Промеса, который поразил ворота соперника на 50-й минуте.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка, они уступают лидеру, петербургскому «Зениту», четыре очка. «Торпедо» с шестью очками остается аутсайдером РПЛ и занимает последнюю 16-ю строку.

Ранее в еще одном матче 15-го тура «Сочи» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:2.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Названо имя временного сменщика генерала Лапина
Кириенко заявил о ведении войны против России очень широким фронтом
Россияне стали реже задумываться о переезде в другую страну
Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции
В США назвали условие для начала переговоров с Россией
Терапевт назвал опасное для жизни повышение температуры
Влияние антироссийских санкций на окончание кризиса на Украине оценили
В Индии сотни людей упали в реку в результате обрушения моста
Россиянка побывала в Турции и обвинила местных в хамском отношении к русским
«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.