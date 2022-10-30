«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 1:0 в матче 15-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный забитый мяч в игре на счету полузащитника Квинси Промеса, который поразил ворота соперника на 50-й минуте.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка, они уступают лидеру, петербургскому «Зениту», четыре очка. «Торпедо» с шестью очками остается аутсайдером РПЛ и занимает последнюю 16-ю строку.

Ранее в еще одном матче 15-го тура «Сочи» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:2.